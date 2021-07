Livret A : les Français déconfinés puisent dans leur épargne

Après des mois passés à jouer à la fourmi, voilà que les Français redeviendraient un peu cigales. L'indicateur de cette tendance : le Livret A. Depuis juin, les dépôts et les retraits s'équilibrent, résultat, une collecte nulle. Un désamour ? Pas vraiment. Les Français plébiscitent toujours cette épargne. En cette période estivale, les Français ont retrouvé le chemin de la consommation et se font à nouveau plaisir : restaurants, loisirs et vacances. En fait, ils épargneraient un peu moins pour épargner mieux. "Un certain nombre de ménages ont préféré placer leur argent sur d'autres placements qui rapportent beaucoup plus", explique Eric Heyer, économiste et directeur du département analyse et prévision de l'OFCE. Mais il s'agit peut-être d'une parenthèse estivale. La recrudescence de l'épidémie devrait inciter les ménages à conserver une épargne de précaution élevée dès la rentrée.