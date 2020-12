Livret A : les Français n’ont jamais autant épargné

Ouvrir un livret A est devenu une tradition française. A Saint-Jean-de-Védas (Hérault), certains passants interrogés nous confient en avoir un depuis leurs 18 ans. En effet, 80% des Français possèdent un livret A et depuis la crise sanitaire, ce placement n'a jamais autant servi. Depuis le début de l'année 2020, 35 millions d'euros ont été épargnés, un vrai record. Cette forte capacité à épargner s'explique par le manque d'activité notamment les loisirs. De ce fait, les gens ont mis de l'argent de côté. Avec le Covid, beaucoup n'ont pas eu l'occasion de voyager. Cela a parmi de constituer plus d'épargne et de ne pas piocher dedans. Ces économies vont d'ailleurs servir à sécuriser l'avenir qui reste incertain dans ce contexte de crise. En effet, une perte d'emploi ou un proche malade peuvent se produire d'après une jeune femme. Il est à noter que le livret A ne rapporte que peu d'argent, soit 0,5% par an. Alors pourquoi continuer à épargner ?