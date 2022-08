Livret A : meilleur taux, nouveau record

C'est un score qui n'avait pas été atteint depuis plus de dix ans. La collecte du livret A a atteint 2,64 milliards d'euros en juillet. Le placement préféré des Français reste plébiscité. "C'est rassurant de mettre un petit peu de côté. Et il faut le faire pour justement parer aux coups durs et à l'inflation qui arrivent en septembre", rapporte un couple. Derrière ce succès se trouve la hausse des taux de rémunération du livret A. Ces derniers ont doublé depuis le 1er août, pour atteindre 2%. La collecte du livret A, c'est-à-dire la différence entre les dépôts et les retraits, est encore plus élevée qu'il y a deux ans, après le premier confinement. Cette année, l'inflation pousse les épargnants à mettre de côté et à miser sur une valeur sûre. Avec une inflation à 6%, le rendement du livret A reste pourtant négatif. Mieux vaut se tourner vers le Livret d'épargne populaire (LEP). Soumis à des conditions de revenus, il est encore méconnu, mais rapporte plus de 4%. TF1 | Reportage V. David, F. Resbeut