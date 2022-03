Livret A : une collecte record en février

Nouveau record pour le Livret A. Le mois dernier, les versements ont largement dépassé les retraits de près de trois milliards d'euros. Du jamais-vu depuis treize ans. En février, première hausse depuis dix ans, le gouvernement a doublé le taux de rémunération. Il est passé de 0,5 à 1%, bien inférieur à la hausse des prix de 3,6% en un an. "Ça rapporte encore moins que l'inflation. C'est sûr que ce n'est pas le meilleur des placements", "C'est un bas de laine", lancent ces deux hommes. Ce boucher, lui, met de côté chaque mois depuis qu'il a signé un CDI. "Ça peut varier, des fois c'est 20 euros, des fois 100 euros. Ce qui m'inquiète, c'est par rapport à la Russie, le gaz, le pétrole, etc. Avec ce qui se passe en ce moment dans le monde, on ne peut que s'inquiéter", confie-t-il. Cette retraitée, elle, a 40 euros sur son Livret A. Elle nous a fait part qu'elle touchait une petite retraite de 700 euros et qu'elle ne pouvait pas épargner. TF1 | Reportage F. De Juvigny, A. Giraud