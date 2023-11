Livret d'épargne : enfin populaire !

Il y en a désormais dix millions dans le pays. Et pourtant, son nom ne vous dit rien. Son taux attractif de 6% non plus. Le Livret d’épargne populaire, dit le LEP, est né en 1982. À l’époque, on l’appelle le Livret rose. Aujourd’hui, pour en bénéficier, il faut déclarer un revenu fiscal maximum de 21 393 euros pour une seule personne, ou 32 818 euros pour un couple avec deux enfants. Le gros avantage du LEP est qu’il est indexé sur l‘inflation. Il a donc aujourd'hui un taux de 6%, difficile de trouver mieux. Son plafond a été relevé le mois dernier. On peut désormais placer jusqu’à 10 000 euros. Le problème, c’est que dans le passé, les banques ne mettaient pas vraiment en avant ce produit. C’est parce que d’abord, il coûtait plus cher qu’un livret A classique ; ensuite, parce qu’il leur donnait plus de travail. Cette époque semble révolue. Aujourd’hui, la barre des dix millions de livrets souscrits est franchie. Ce livret a aussi l’avantage de pouvoir être débloqué à n’importe quel moment. C’est donc de l’argent disponible. TF1 | Reportage C. Chapel, K. Jinsack, F. Maillard