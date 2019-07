Location de lieux de vacances entre particuliers, un phénomène à succès

Les locations de lieux de vacances entre particuliers sont un phénomène qui prend de l'ampleur depuis quelques années. En 2018, elles ont augmenté de 15% en un an sur Internet. Dans le Finistère, les vacanciers locaux et étrangers se bousculent pour réserver un séjour dans le gîte de leur choix. Pour les hôtes, cela représente un complément de revenu considérable. Bien que ce soit tentant, il faut faire attention aux pièges. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 04/07/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 4 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.