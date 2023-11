Location longue durée : que faire en cas de panne ? Le 13H à vos côtés

Julie a souscrit à une location de voiture longue durée il y a un an, et son véhicule présente des dysfonctionnements depuis six mois. Dans les faits, les particuliers souscrivent à une location avec option d'achat (LOA). Cela signifie que vous ne louez pas directement votre voiture au constructeur, mais à un organisme financier qui est le propriétaire du véhicule. Il s'agit donc d'un montage assez complexe et en cas de problème, on ne sait pas vers qui s'adresser. Dans le cas de Julie, son premier réflexe était d'aller voir le concessionnaire. Mais dans 90% des contrats, il y a une clause qui permet au locataire d'agir comme le propriétaire. C'est-à-dire de faire des actions juridiques, notamment contre la marque automobile. Il peut s'agir d'une action pour vice caché. Il suffit de faire appel à un expert pour attester de la présence de ce vice. Si l'expertise affirme qu'il y a un vice caché, il faut le faire valoir devant le tribunal judiciaire et on demande l'annulation du contrat plus dédommagement. T. Coiffier