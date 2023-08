Locations saisonnières : le village qui s'en réjouit

Réserver une chambre d’hôtes pour deux personnes peut coûter aux alentours de 78 euros la nuit. Le petit-déjeuner y est inclus. Ce genre de location, la commune de Mosnes en compte de plus en plus. À dix kilomètres du château d’Amboise, sept du Chaumont-sur-Loire, le village de 820 habitants attire les touristes pour faire la Loire à vélo ou des visites en famille. Chaque nuitée rapporte une taxe de séjour qui est à la moyenne de 1,50 euro. Les recettes ont bondi de 65% en un an. Pour Christophe Villemain, maire de Mosnes, c’est une bonne nouvelle. "Je crois que la moyenne, c’est 2,9 nuits sur Mosnes. Eh bien, ça consomme dans le village quoi ! Ça fait marcher les commerces. Donc, il y a une dynamique et une vie", affirme-t-il. Un vigneron qui a deux gîtes en face de son exploitation confirme cette tendance. En effet, les vacanciers de passage s’arrêtent souvent chez lui pour des dégustations. Ces locations qui permettent parfois de rénover certaines maisons. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schély