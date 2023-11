L'occasion dans tous les rayons

En seulement sept jours, Tugdual reçoit aujourd'hui ces deux fauteuils en rotin. Au moment du grand déballage, pas de mauvaises surprises : "les meubles neufs commencent à coûter assez cher, et là, du coup, faire de bonnes affaires comme ça, ça permet de joindre les deux bouts plus facilement". Le tarif défie toute concurrence. Pour les deux chaises, ce Marseillais en a eu pour 80 euros avec 20 euros la livraison. Derrière ce système, une plateforme dédiée à la seconde vie des objets de particuliers, mais pas seulement. "Et aussi professionnels pour acheter et meubler son appartement ou sa maison. Donc, il y a du meuble et de la décoration. On peut retrouver du moins 40, moins 50 jusqu'à moins 70%", explique son cofondateur. A ce prix-là, difficile de ne pas se laisser tenter. Si sur Internet les offres fleurissent, les grandes enseignes veulent aussi leur part du gâteau. Rien que l'année dernière, 350 000 produits de seconde main ont été vendus par cette enseigne. Dans le pays, ce marché représente sept milliards d'euros et cela devrait encore augmenter dans les prochaines années. TF1 | Reportage E. Binet, H.P. Amar