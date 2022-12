L’occasion s’invite dans les galeries marchandes

À la sortie du centre commercial, les sacs des clients sont bien remplis. La plupart des clients rencontrés ont préféré acheter leurs cadeaux de Noël dans les rayons d'occasion. En effet, au beau milieu des grandes marques se trouve un magasin Emmaüs. On trouve beaucoup de produits dans ce magasin comme de la vaisselle, des jouets ou des vêtements. C’est devenu un mode de consommation pour Joséphine qui est une cliente du magasin. Les villages Emmaüs, qui remettent en état des objets d’occasion, sont habituellement installés en périphérie. Mais ici, en plein cœur de Lille (Nord), ils vont répondre à d’autres besoins. Le marché de la seconde main prend tellement d’essor que les enseignes s'en saisissent. Tout est d’occasion ici, mais le fait de pouvoir venir en magasin est rassurant pour les clients. La qualité, le prix, mais aussi une autre façon de penser sa consommation. La seconde main répond à des préoccupations plus écologiques. En 2021, 91% de Français ont acheté des articles de seconde main, mais cette année, il y aura aussi des cadeaux de Noël d’occasions, et ils n’en seront pas moins apprécié. TF1 | Reportage M. Fiat, M. Debut, B. Nicolas