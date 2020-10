L'occitan, ceux qui le parlent y sont très attachés

La journée de samedi sera dédiée à nos langues régionales auxquelles nous restons attachées. Pour l'occasion, des manifestations pour les défendre auront lieu un peu partout dans l'Hexagone. L'occitan en fait partie. Parlée par au moins 600 000 personnes, cette langue a un accent du Sud qui redonne le sourire. Entre le Tarn et la Haute-Garonne, les habitants y sont très attachés. Même avec quelques nuances, on se comprend parfaitement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 09/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 9 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.