L'Occitanie en version originale

Notre voyage démarre sur une autre planète. Pas de vaisseau spatial en vue, nous sommes en fait au cœur de l'Hérault, autour du lac du Salagou. Des canyons sableux sur plusieurs kilomètres qui se forment depuis 250 millions d'années. Désormais plus de lagune, mais un lac de sept kilomètres carrés créé par l'homme en 1969. Quittons les montagnes rouges de l'Hérault pour rejoindre 200 kilomètres plus loin les sommets enneigés des Pyrénées-Orientales. Ici, une autre curiosité nous attend. Nous ne sommes pas à la frontière et pourtant, dans cette ville, tous les panneaux nous indiquent que nous sommes en Espagne. Bienvenue à Llivia, la seule enclave espagnole sur le territoire français. L'identité catalane est très présente à Llivia, mais aussi dans le département des Pyrénées-Orientales. Chaque été, les castells font vibrer les foules lors des fêtes de village de la région. Le but de la discipline, créer une tour de plusieurs mètres de haut sans que personne ne tombe. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia