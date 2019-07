Locmaria-Plouzané : la municipalité s'offre un nouveau distributeur de billets

A Locmaria-Plouzané, dans le Finistère, le seul distributeur automatique de billets avait été désinstallé en 2018. L'argent liquide était donc peu courant dans la commune, à un point que certains commerçants ont dû investir dans un terminal de paiement. La municipalité s'est donc dotée d'un nouveau distributeur. Un investissement qui aura coûté 90 000 euros pour l'achat de l'ancien local bancaire et près de 1 000 euros mensuels pour la location du distributeur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.