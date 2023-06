L'ocre, trésor de Provence

Du jaune, de l'orange ou encore du rouge, c'est décor du far-west niché au cœur du Luberon. Bienvenue au Colorado Provençal. Photographes, mais aussi promeneurs, ces sentiers colorés et bordés de cheminées ne laissent pas les visiteurs indifférents. À quelques kilomètres de là, perdus dans un écrin de verdure, nous découvrons cette clairière aux couleurs chatoyantes aux côtés de Ludivine. Depuis quatre générations, cette carrière d'ocre est exploitée par une seule et même famille : les Guigou. Désormais, les 800 tonnes d'ocres produites en Provence sortent exclusivement de ce four. Dans la vieille ville d'Apt, le flambeau ne s'est jamais éteint. L'ingrédient principal de cet atelier de faïence est bien sûr l'ocre. Ici, Christine Jouval, céramiste, malaxe, colore et malmène l'argile. Elle obtient ainsi une boule d'argile aux motifs bien particuliers. Avis aux artistes en herbe, aux amateurs de randonnées ou aux simples voyageurs. C'est sûrement dans cette région que se niche l'un des plus beaux et inestimables trésors : les ocres de Provence. TF1 | Reportage E. Binet, H.P. Amar