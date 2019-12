Locronan, un village illuminé à Noël

Qui dit Noël, dit de la magie. Et à Locronan, cela prend tout son sens. A chaque mois de décembre, la commune se transforme en un spectacle illuminé. Des illuminations qui émerveillent petits et grands. Par ailleurs, la crèche dans l'église du village vaut entièrement le détour. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 16/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 16 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.