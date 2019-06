L’œil de Michel : les moments forts des premiers matchs de la Coupe du monde féminine de football

Lors des premiers matchs de la Coupe du monde féminine de football 2019, les gestes ont été délicats malgré la folle course que les joueuses ont mené. Ces dernières ont eu l'occasion de faire du tricot sur la pelouse, de quoi donner le tournis. La Japonaise Hasegawa, par exemple, est parvenue à réaliser un véritable numéro d'artiste. Retour en images sur les moments forts des débuts de cette compétition. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.