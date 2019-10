L'offensive turque en Syrie sème le chaos

En Syrie, les civils tentent de fuir les combats et les frappes aériennes turques. Près de quatorze personnes ont perdu la vie lors d'un bombardement à proximité d'une ville assiégée. Par ailleurs, quatre kamikazes de Daesh ont essayé de se faire exploser. En quelques heures, 1 000 soldats américains ont quitté le nord de la Syrie et des prisonnières de Daesh se sont échappées d'un camp. Bientôt, toute la zone sera contrôlée par Damas et son allié russe. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.