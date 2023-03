Logement en location : qui doit payer le raccordement à la fibre ? Le 13H à vos côtés

Si vous êtes locataire, votre bailleur ne peut pas s’opposer à ce que vous raccordiez votre appartement ou logement à la fibre Internet. Mais ça a quand même une limite. Encore faut-il que votre bâtiment en lui-même soit raccordé à la fibre. Si ce n’est pas le cas et que vous habitez dans un immeuble, vous vous adressez au syndic et à votre propriétaire. C’est à eux de s’occuper du raccordement du bâtiment à la fibre. Ils ne peuvent s’y opposer que s’ils ont un motif légitime et sérieux, ce qui est assez rare. Francis, lui, évoque des travaux de raccordement à l’intérieur de son immeuble, du boîtier jusqu’à son pallier, à l’aide d’une goulotte. Donc, le bâtiment y a déjà accès. Sachez alors que c’est à vous, locataire, de raccorder votre logement en faisant appel à un fournisseur d’accès Internet. Mais est-ce à ce dernier de prendre en charge les frais ? Selon UFC-Que Choisir, la tâche du fournisseur d’accès, c’est de raccorder votre logement à la fibre. Ils vous font payer sur votre première facture des frais de mise en service d’une cinquantaine d’euros. La goulotte, elle, n’a finalement qu’un but esthétique. C’est donc plutôt à la charge du locataire. T. Coiffier