Logement mal isolé, qui paie ? Le 13H à vos côtés

À l'approche de l'hiver, en cas de logement mal isolé, que peut-on faire ? Quand on est locataire d'un logement social, les travaux qu'on peut faire à l'intérieur sont assez limités. Si on veut faire des travaux plus lourds, il faut avoir l'autorisation du bailleur. Et dans le domaine social, les bailleurs sociaux n'accordent jamais cette autorisation. Alors, ce qu'on peut faire en premier lieu, c'est de demander le diagnostic énergétique de son logement au bailleur. Ce dernier est dans l'obligation de le transmettre. Et s'il apparaît que le logement est classé G+, c'est-à-dire que c'est une passoire thermique, là, on peut mettre en demeure le bailleur d'exécuter des travaux. Pour rappel, les passoires thermiques sont désormais interdits à la location. Sinon, il est possible de constituer un groupement locataire. Cela permet d'avoir plus de poids auprès du bailleur et c'est assez simple à faire. C'est aussi un très bon moyen pour mettre en avant l'idée d'une rénovation énergétique. Et le dernier moyen, c'est de se rapprocher d'une association de défense de locataires. T. Coiffier