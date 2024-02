Logement ou environnement, le casse-tête pour les communes

Sur un terrain, la ville de Mandelieu (Alpes-Maritimes) était prête à construire les logements sociaux qui lui manquent cruellement. C'était avant le début du casse-tête pour le maire, Sébastien Leroy. Le terrain ne peut plus être bétonné, conséquence de la loi ZAN, pour Zéro Artificialisation Net. Concrètement, jusqu'en 2031, les locaux doivent réduire le rythme de consommation de 50%. Et en 2050, pour chaque m² artificialisé, il faudra en revégétaliser un autre. L'objectif est de préserver les espaces naturels, quitte à mettre certains élus face à des équations impossibles à résoudre. Cette situation est ubuesque pour le maire, car dans le même temps, l’État lui impose toujours la construction de 2 500 logements sociaux. Il nous explique : "Pour ne pas le faire, je paye 1,6 million d'euros d'amende par an". Si la loi ZAN est si drastique, c'est qu'il y a urgence pour limiter l'étalement urbain. Chaque année, l'Hexagone perd 24 000 hectares d'espace naturel, l'équivalent chaque heure de cinq terrains de football. TF1 | Reportage J. Garrel, C. Guérard