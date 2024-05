Logement social : la fin du HLM "à vie" ?

À Saint-Cyr-l'École (Yvelines), en région parisienne, près de 2 000 ménages vivent dans des logements sociaux. Tous ont entendu que le gouvernement veut davantage contrôler les abus et libérer les places. La loi présentée vendredi prévoit un durcissement des règles pour les locataires des logements sociaux. Ils devront payer un surloyer dès le plafond de rémunération du foyer dépassé. Les expulsions seront facilitées pour les locataires considérés trop aisés pour leur logement. Sur cinq millions de ménages occupant le parc social, ils seraient 131 000 de plus à payer un surloyer. La maire de Saint-Cyr-l'École espère voir des appartements se libérer dans sa ville. Malgré 30% des logements sociaux, elle a actuellement des centaines de dossiers en attente. Avec cette nouvelle loi, tous les maires pourraient avoir un droit de veto sur les candidatures et attribuer directement des logements neufs. Mais pour les représentants d’organismes HLM, tout cela ne réglera pas le problème. Pour construire plus rapidement, le gouvernement souhaite réduire de quatre mois les délais de recours sur un permis de construire. TF1 | Reportage L. Attal, T. Petit