Logement : un milliard d'euros pour rénover les salles de bains de certains retraités

À Caen, une dame âgée de 86 ans a des problèmes de santé. Avec des difficultés à marcher, la salle de bain est devenue inaccessible pour elle. Elle et son mari ont fait appel à une société de rénovation. Pour réaliser ces travaux, les ménages les plus modestes pourront bénéficier d'une aide plafonnée à 5 000 euros. Cette annonce a été faite par le gouvernement afin d'éviter les accidents domestiques. Chaque année, près de 400 000 personnes âgées sont victimes d'une chute à leur domicile.