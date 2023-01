Logements : ces communes qui ne peuvent pas s'agrandir

Vous n'y prêtez sans doute même plus attention, mais des travaux ordinaires pourraient bientôt devenir exceptionnels. La preuve, sur cette parcelle, pas de tractopelle, et il risque de ne pas y en avoir pendant encore longtemps. Une crainte qui a poussé Michel à mettre l'héritage familial en vente il y a un an. Il n'y a pas d'acheteur pour le moment. Le retraité pourrait perdre jusqu'à près de 100 000 euros. "J'ai payé des droits de succession comme s'il était constructible, donc aujourd'hui, qui sait qui va me rembourser". D'ici un an, Ussac devra présenter son nouveau plan d'urbanisation pour passer de 160 hectares constructibles aujourd'hui, à 27 d'ici la fin de l'année, soit six fois moins. À l'origine de cette réduction drastique, la loi climat et résilience, qui oblige les communes à restreindre les parcelles éligibles. C'est une "absurdité" pour le maire, alors qu'il doit faire bâtir une centaine de logements sociaux dans les prochaines années. Pour y arriver, il ne voit qu'une issue, négocier auprès de l’État une dérogation de 30 hectares supplémentaires TF1 | Reportage S. Petit, A. François-Poncet