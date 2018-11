Logements insalubres : la colère monte à Marseille

A Marseille, les secours ont suspendu les recherches pour retrouver d'éventuelles victimes ou survivants sous les décombres des immeubles effondrés le 5 novembre 2018. La cause : étant fragiles, deux autres bâtiments 69 et 71 menacent de s'effondrer et pourraient mettre en danger la vie des secouristes. Les autorités décident alors de les démolir impliquant l'évacuation en urgence des habitants. Ayant ras-le-bol de cette situation, ces derniers élèvent leur voix pour reprocher les inactions des autorités face à l'insalubrité de certains logements. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.