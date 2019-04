Loi anti-casseurs : la mesure phare censurée

Les gilets jaunes entameront leur 21ème samedi de mobilisation le 6 avril 2019. Mais avant cela, le Conseil constitutionnel a censuré l'une des mesures phares de la loi anti-casseurs qui devrait permettre au préfet d'interdire à un casseur de manifester. Un revers infligé au gouvernement et à sa majorité. Selon les Sages, cet article porte atteinte au droit d'expression collective des idées et des opinions. Les policiers, eux, ne cachent pas leur déception et estiment que cette censure est un très mauvais signal envoyé aux casseurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.