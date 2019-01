Loi anti-casseurs : qu'en pensent les Montpelliérains ?

Le Premier ministre veut faire voter une loi anti-casseurs à l'Assemblée nationale. Edouard Philippe l'a annoncé dans le journal de 20 heures du 7 janvier 2019. En attendant, 80 000 policiers et gendarmes vont être mobilisés dans tout le pays. À Montpellier, dans le département de l'Hérault, les habitants sont divisés au sujet de la création cette nouvelle loi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.