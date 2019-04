Loi NOTRe : êtes-vous satisfait du redécoupage territorial de 2015 ?

Le redécoupage régional opéré par la loi NOTRe de 2015 ne fait pas l'unanimité auprès des Français. Outre la Normandie, plusieurs régions s'illustrent par des habitants très attachés à leur identité qui sont insatisfaits. Par ailleurs, ces fusions ont généré un certain nombre de craintes, notamment en matière d'accès à l'emploi, aux services et aux infrastructures de santé. La presse régionale en a fait un sujet d'actualité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/04/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.