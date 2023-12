Loi immigration : ce qui va changer au quotidien

C’est l’une des concessions obtenues par la droite. Être étranger en situation irrégulière dans l’Hexagone sera bientôt un délit passible d’une amende de 3 750 euros. Pour les étrangers qui ont un titre de séjour, certaines règles changent également. Pour pouvoir prétendre aux aides pour le logement, il faudra justifier de trois mois de présence dans le pays pour ceux qui travaillent et cinq ans pour ceux qui ne travaillent pas. Le droit du sol va évoluer. Actuellement, un enfant né de parents étrangers dans l’Hexagone devient un Français automatiquement à 18 ans. Désormais, il devra en faire la demande. Autre durcissement dans la loi sur le regroupement familial. Pour faire venir sa famille dans le pays, il faudra y être installé depuis 24 mois et non plus 18, avoir des ressources suffisantes et une assurance-maladie. Mais il faudra également remplir d’autres conditions. La loi comportera aussi quelques assouplissements. Voté depuis hier soir, le texte sera transmis ce mercredi au Conseil constitutionnel. S’il passe ce filtre, il devra encore être promulgué par le président de la République. TF1 | Reportage L. Zajdela, N. Ly, M. Jouvenet