Loi Montagne : ruée sur les pneus hiver

Du matin au soir depuis deux mois, Kévin Eddouh et ses cinq mécaniciens n'ont qu'une seule occupation : monter des pneus hiver. Avec la nouvelle loi Montagne, le magasin est pris d'assaut. Normalement, le fameux "rush hiver" arrive fin octobre ou début novembre, cette année il a commencé début septembre. Même si les Mosellans sont habitués à s'équiper, cette fois ils n'ont plus le choix. Une majeure partie du département est concernée par l'obligation d'équipements spéciaux. Avec une hausse des prix due à la demande, c'est une grosse dépense. "On a eu à peu près deux hausses de tarif en l'espace de quatre mois", explique Kévin Eddouh. Dans les communes concernées, les habitants sont toujours partagés sur la question des équipements obligatoires même si aucune verbalisation ne sera appliquée cet hiver. "J'ai conduit une voiture sans pneus neige et je n'ai pas eu d'accident. Il faut savoir conduire", lance un automobiliste. L'essentiel est de savoir quelles routes sont concernées, mais pour cela aussi il y aura une tolérance. Les départements, comme la Moselle, doivent également faire face à une pénurie de panneaux de signalisation.