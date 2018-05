Loi Pacte : le gouvernement veut booster l'épargne retraite

L'assurance-vie et le livret A sont de plus en plus privilégiés. Ils comptabilisent 2 100 milliards d'euros d'encours, contre seulement 200 milliards d'euros pour l'épargne retraite. Ce 3 mai 2018, le gouvernement a dévoilé le contenu de la loi Pacte. Dans son plan, Bercy veut notamment développer l'épargne retraite et la rendre plus attractive. Quelles sont les principales mesures qui vont intéresser les épargnants ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.