Loi pouvoir d'achat : ce qui change pour vous

Si vous êtes retraité, vous devriez à la rentrée pouvoir retirer un peu d'argent plus facilement. Les pensions vont augmenter de 4%. Une bonne nouvelle pour les habitants de cette commune de Savoie. "Ça peut nous enlever deux ou trois soucis" ; "Ça permettra d'aller un peu plus au restaurant et puis vivre et peut-être aussi faire profiter sa petite famille" ; "Ce n'est peut-être pas suffisant, mais c'est toujours bon à prendre effectivement", se réjouissent certains. La mesure est rétroactive à partir du 1er juillet. Et pour les minimas sociaux, le coup de pouce sera le même. Que l'on parle du RSA, des bourses étudiantes ou des allocations familiales, tous seront revalorisés de 4%. Les salariés, quant à eux, pourront toucher une prime de leurs employeurs chaque année. Elle est trois fois plus élevée qu'aujourd'hui, jusqu'à 3 000 euros exonérés d'impôts. Une prime réservée aux salaires modestes et moyens. Enfin, la hausse des loyers sera limitée à 3,5%. Un petit geste pour ce qui reste la principale dépense des foyers. TF1 | Reportage C. Colin, M. Guilheux, L. Gorgibus