Loin de la vague de froid, la douceur règne sur la Côte d'Azur

À Antibes, en plein hiver, on se baigne sous un grand soleil. "On a l'impression d'être au printemps", a confié une habitante. "C'est les Caraïbes là, presque", en affirme une autre. La mer n'est pas encore très chaude avec tout juste 12 degrés, de quoi rendre les promeneurs admiratifs. Ici, on s'empresse de profiter de beau temps : d'un pas décidé le long du bord de mer ou plus tranquillement sur un banc, à pied ou à vélo. À chacun son plaisir ce matin. "C'est une journée fantastique et quand on regarde la météo ailleurs, on voit qu'il y a zéro à Paris, qu'il gèle et qu'il va neiger. On est d'autant plus admiratif de ce paysage", a confié une Antiboise. Il n'y a pas un nuage à l'horizon, mais juste les Alpes enneigées en arrière-plan. Un panorama exceptionnel dont on ne se lasse pas. Selon les habitants, ce mardi était le meilleur créneau pour faire une balade. Il n'y a pas de vent ni de pluie, mais du soleil. Il y a tout ce qu'il faut, même des vagues. De l'autre côté du cap d'Antibes, plus exposé au vent, les surfeurs se régalent. Un petit air de Californie souffle sur la Côte d'Azur.