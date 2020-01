Loin des manuels, des lycéens normands découvrent la réalité de l'holocauste à Auschwitz

Jusqu'à présent, le nom d'Auschwitz ne représentait pour eux qu'un mot évoquant l'horreur ou encore un thème d'histoire ordinaire. Mais une fois le portail de ce fameux camp de concentration franchi, les lycéens découvrent une dure réalité. Près de six millions de Juifs y ont été tués. Leurs noms ont été répertoriés dans d'immenses registres dans lesquels certains lycéens ont retrouvé le nom de leur arrière grand-parent ou de déportés de leur commune. Retour sur l'horrible histoire de ces camps nazis. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 27 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.