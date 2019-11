"Loin d'ici" : Vincent Niclo chante en duo avec Laëtitia Milot

L'actrice, Laëtitia Milot, chante pour la première fois dans un duo intitulé "Loin d'ici", avec le chanteur Vincent Niclo. Il s'agit notamment d'une histoire d'amour et de séparation. Le clip a été tourné il y a quelques semaines. La star du téléfilm était stressée à l'idée de réaliser cette chanson, mais ne pouvait plus s'arrêter par la suite. Parmi les autres invités dans ce nouveau disque : Nana Mouskouri, Placido Domingo ou encore les Petits Chanteurs à la croix de bois. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 22/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 22 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.