Loin du froid, la Corse profite d'une météo exceptionnelle

Douceur de vivre, château de sable, baignade ... c'est l'hiver à Ajaccio (Corse). La vague de froid venue de Russie, le Paris-Moscou, s'est transformée en "Paris-Dakar". "Il fait très très chaud, c'est exceptionnel le temps comme ça en février", a affirmé un habitant. "C'est beau, il y a du soleil, il ne fait pas froid à part le matin", a confié un autre. Avec 17 degrés prévus sur l'Île de Beauté, certains font le plein de vitamine D. "Avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est un peu la galère et ça fait du bien", a confié un Corse. Les plus frileux, eux, ont opté pour la marche et le bon temps. Jardinage pour les uns, pique-nique pour les autres. Chez Nanou, le casse-croûte est amélioré, voire musical. "C'est la vraie vie, c'est les instants simples", a déclaré un habitué. Encore quelques notes et une rondelle de saucisson tout en profitant du soleil. Cette douceur devrait s'envoler dès demain.