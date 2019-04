Loire : des agences bancaires mobiles pour assurer le service de proximité

Depuis 2010, plus de 2 000 agences bancaires ont fermé partout dans le pays. Pour remédier à la disparition des banques en milieu rural, des agences mobiles passent de village en village pour assurer le service de proximité. C'est le cas à Montagny, dans la Loire. Un banquier installe son camion dans lequel on peut faire toutes sortes d'opérations comme changer sa carte bancaire ou faire les feuilles d'imposition. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/04/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.