Loire-Atlantique : coup d'envoi de la récolte du sel de Guérande

En Loire-Atlantique, le coup d'envoi de la récolte du sel de Guérande a été donné. Les milliers d'hectares de marais dans la circonscription font vivre environ 300 producteurs de sel. L'ensemble de la chaleur et de l'évaporation constitue la formation de la substance, qui est en plein effervescence en cette saison. D'ailleurs, la récolte, qui devrait continuer jusqu'en septembre 2019, s'annonce déjà prometteuse. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 04/07/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.