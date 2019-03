Loire-Atlantique : la tempête Freya se fait sentir à Batz-sur-Mer

La Loire-Atlantique est placée en vigilance orange pour vents violents. A Batz-sur-Mer, la mer s'est déchaînée, offrant des spectacles inoubliables pour quelques touristes et vacanciers. Dans la matinée du 4 mars 2019, les rafales étaient moins fortes. Dans la région Pays de la Loire, 7 000 foyers sont privés d'électricité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/03/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.