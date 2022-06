Loire : des vies au fil de l’eau

Dans le village de Bréhémont (Indre-et-Loire), la Loire rythme la vie des habitants, en particulier, celle de Dominique. Depuis toujours, il pratique la pêche aux engins pour son plaisir. Dans la nasse ce matin-là, il y a des poissons trop petits pour être conservés. La navigation et les techniques de pêche, il les a apprises avec les anciens du village. Même quand ses pièges restent vides, Dominique transmet sa passion. D’un village à l’autre, au fil de l’eau, il faut prendre le temps de découvrir cette culture ligérienne. À Chouzé-sur-Loire (Indre-et-Loire), au XVIIIe siècle, le transport fluvial était à son apogée. Sur les quais, un musée retrace l’histoire des métiers autour du fleuve. La batellerie a fait vivre la commune jusqu’à l’arrivée du chemin de fer. Quand on ouvre l’œil dans les ruelles de Chouzé, le patrimoine ligérien reste bien présent. Tout dans la commune renvoie à la vie du fleuve. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schély