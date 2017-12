Loire : la famille Haas collectionne les cadeaux de toutes les générations

Installée à La Talaudière, la famille Haas collectionne les "vieux jouets". En effet, voilà déjà quatre générations qu'ils ne se séparent pas d'un seul cadeau reçu. Le gardien de ce temple de jouets est François Haas, un "grand enfant de 67 ans". Sa passion est telle qu'il a transformé son appartement en musée. Chaque jouet a une histoire et fait référence à un anniversaire, à Noël ou à un retour de voyage. La collection est aussi riche de nombreux livres. Pour ce couple atypique, chaque cadeau reçu est un trésor. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 25/12/2017 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 25 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.