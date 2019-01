La Loire, le fleuve royal et sauvage qui symbolise la douceur tourangelle

Au cœur de la nature, sur le plus grand de nos fleuves, la Loire a conservé son caractère sauvage. Elle aurait des saisons et ses paysages changent. En hiver, le matin elle se couvre d'un voile de brume qui s'évapore au fil des heures. Vivre avec les richesses de la Loire c'est aussi découvrir ses paysages à chaque instant, comme vous pourrez le voir en images. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/01/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.