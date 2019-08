Loiret : le canal de Briare fermé à la navigation

Dans le Loiret, le tourisme fluvial en prend un coup après l'annonce de la fermeture à la navigation du canal de Briare. À partir du 20 août 2019, aucune péniche ne peut y circuler et les bateliers amarrés au port sont bloqués. Une décision qui résulte du manque d'eau dans le barrage-réservoir permettant d'alimenter le canal. Le pont métallique, construit en 1890 avec un long de 662 mètres, reste néanmoins une attraction que les touristes peuvent visiter. La navigation reprendra au printemps 2020 si les conditions météorologiques s'améliorent. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 20/08/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 20 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.