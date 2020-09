Loisir, sport, mariage… se résigner et y renoncer ?

À Toulouse, comme dans toutes les villes placées en "alerte renforcée", le nombre d'individus pouvant se rassembler a été réduit à trente maximum. Dans les rues, la règle est encore plus stricte avec l'interdiction des réunions de plus de dix personnes. Les fêtes locales et les soirées d'étudiants sont également censurées. Habitants et professionnels dénoncent des mesures incompréhensibles, mais espèrent que celles-ci porteront leurs fruits et éviteront à la ville de passer en "alerte maximale". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 24 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.