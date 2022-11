Loisirs : s’équiper à prix compétitifs

Dans un entrepôt, on compte des invendus par centaines, encore dans leur emballage. De quoi ravir les sportifs de tous horizons. Ce sont des produits neufs, récupérés auprès de grandes enseignes. Ces articles n'ont tout simplement pas trouvé preneurs en rayon. Cette association a trouvé la bonne idée de récupérer du matériel neuf d'un côté et collecter des articles de sport d'occasion auprès de particuliers ou dans des entreprises. Une fois collecté, une seconde vie attend le matériel. Il est revendu en boutique avec un prix divisé par quatre par rapport à une grande enseigne : des chaussures de ski à neuf euros, des tee-shirts à trois euros. Les articles sont nettoyés et systématiquement remis en état. Dans un magasin installé en plein centre commercial, les remises atteignent 90% sur le prix du neuf. De quoi faire de très bonnes affaires sur du matériel habituellement assez cher. On peut trouver des articles de sport pour adultes, mais aussi pour les enfants en quête de grandes marques. L'enseigne a déjà récupéré plusieurs tonnes d'articles de sport depuis son ouverture. TF1 | Reportage P. Vogel, L. Claudepierre