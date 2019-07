Lomme : un départ à la retraite qui provoque beaucoup d'émotions

Sandrine Wavrant est fromagère au marché de Lomme depuis 1976. Avec son sourire et ses conseils, les clients se sont attachés à elle au fil des années. Ce 1er juillet 2019, c'est la dernière fois qu'elle prépare son fromage. Les clients sont venus en nombre pour saluer leur fromagère pour son départ à la retraite. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/07/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.