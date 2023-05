Londres déjà à l'heure du couronnement

Peu importe où vous posez les yeux, impossible d'y échapper. La date du royal couronnement approche et à chacun son programme. Pour profiter de la fête plus longtemps, les pubs ouvriront deux heures de plus. Dans son café, Hassan s'attend à un week-end chargé. Il se fait livrer dès aujourd'hui 150 litres de lait : "les gâteaux, les crèmes glacées, tout ce qu'on fabrique ici, on va en vendre au moins quatre fois plus". Le couronnement, c'est aussi une affaire de décoration. Drapeaux, portraits de Charles III, les rues de Londres se mettent à l'heure royale. À quelques pas de Buckingham Palace, Élise vient repérer le parcours du roi. Ses proches arrivent de l'Hexagone samedi, elle a déjà tout prévu. Comme la famille d’Élise, 1,2 million de personnes sont attendues à Londres ce week-end pour célébrer le couronnement. TF1 | Reportage L. Merlier, A. Pocry