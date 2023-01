Longévité, quel est le secret corse ?

Sur la plage ou dans l'eau, elles disent avoir trouvé l'élixir de jouvence. "Dès qu'on est un petit peu malade, on va dans l'eau et ça passe tout de suite", rapporte une dame. Le soleil, une activité saine, mais en sueur, elles n'hésitent pas à nous donner leur secret. "On va marcher, après on va nager, après, on retourne marcher" ; "La sieste, c'est important. On régénère le corps", confient-elles. C'est officiel, dans l'Union européenne, les femmes corses vivent plus longtemps, en moyenne 87 ans. Et cette cure de jeunesse pourrait passer par l'assiette. "C'est le fait que les produits sont mieux choisis en Corse", déclare un homme questionné. "Manger tout ce qui est frais, du bon poisson, des légumes, et de temps en temps se faire plaisir", ajoute une commerçante. Être chômeur ou aimer simplement sa région, ça conserve bien. D'après les projections statistiques, en 2050, la Corse aura plus de 1 500 centenaires sur son territoire. TF1 | Reportage P. Roubaud, P; Pelletier