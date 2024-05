L'or blanc du Périgord

Sa couleur blanche s’affiche fièrement sur les monuments historiques. En Périgord blanc, la pierre est omniprésente, de la cathédrale Saint-Front de Périgueux (Dordogne), aux églises des petits villages, en passant par les nombreux châteaux de la Dordogne. Des pierres brutes, mais aussi de la chaux extraite 22 mètres sous terre. C’est au cœur de la forêt que se trouve l’entrée de cette immense grotte artificielle. Des kilomètres de tunnels creusés d’année en année depuis 112 ans. Ce matin-là, c’est dans le silence le plus complet que l’équipe s’apprête à faire exploser trois murs de roches calcaires. Des explosifs sont installés, les câbles sont raccordés au détonateur. Ils vont ensuite se mettre à l’abri, boucler le site et déclencher le signal. Via cette seule explosion, on en récolte autour 350 à 400 tonnes de pierres. Celles-ci sont ensuite cassées en plus petits morceaux pour être emmenées jusqu’au four où elles passent près de 24 heures. Plus de 100 000 tonnes de chaux sortent chaque année de cette usine. Elle est principalement utilisée pour la restauration de monuments historiques. TF1 | Reportage A. Vieira, R. Dybiec