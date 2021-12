L’orero, l’art oratoire traditionnel de Tahiti

Dans l'école du village de Moorea, une île faisant face à Tahiti, la langue tahitienne est enseignée dès le plus jeune âge, notamment grâce à l'orero. L'orero, ce sont des textes qui rendent hommage à la terre, à son territoire et qui racontent les légendes qui fondent la culture polynésienne. Mais ils sont écrits pour être déclamés, c'est-à-dire prononcés avec vigueur et rythme. Dans cette école, les élèves ont écrit un texte, une louange, à la gloire de la guerrière légendaire de cet endroit. Le réciter est une fierté pour ces derniers. Depuis 2015, l'orero est utilisé pour lutter contre le décrochage scolaire. La langue des ancêtres redonne fierté et respect aux élèves. Ici, la directrice a instauré des ateliers de chants, de danse et de musique en langue tahitienne en dehors des temps scolaires. Un projet qui fédère toutes les énergies et qui valorise tous les élèves, dans la joie et la beauté d'une langue très musicale. TF1 | Reportage M. Fiat, T. Chartier