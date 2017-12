Lorie a sorti un nouvel album après cinq ans de pause musicale

Cela fait des années que Lorie n'est pas montée sur scène en tant que chanteuse. Ces cinq dernières années, elle s'est consacrée au théâtre et au cinéma. Après cette brève parenthèse, la comédienne a été rappelée par son envie de musique. Elle a ainsi sorti, il y a quelques jours, un nouvel album intitulé "Les choses de la vie". Un opus plus mélancolique et plus mature, à travers lequel ses fans d'antan s'identifient pleinement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.